Italië staat migranten toch toe aan land te gaan op Sicilië

UPDATE Brandstof­tanks bij vliegveld Caïro ontploffen: 12 gewonden

3:31 In een brandstofdepot bij de luchthaven van de Egyptische hoofdstad Caïro is een zware explosie geweest. De knal was in grote delen van de stad te horen. Er lijkt geen opzet in het spel te zijn. Er zouden twaalf gewonden overgebracht zijn naar een ziekenhuis, volgens het Egyptische staatspersbureau MENA. Over hun toestand is nog niks bekend.