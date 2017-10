Ivanka Trump 'dol' op koningin Maxima

Het initiatief startte bij de Jaarvergadering van de Wereldbank en het IMF in Washington. Vanaf vandaag kunnen de kredietaanvragen binnenstromen. Trump is er al sinds maart dit jaar mee bezig en ze is blij dat het project eindelijk van start gaat, vertelt ze tijdens de Jaarvergadering. Vanaf vandaag staat er 150 miljoen dollar klaar voor vrouwen die een goed bedrijfsplan hebben. Dat bedrag moet zeker nog groeien, laat Wereldbankleider Jim Yong Kim weten. Tijdens de vergadering vandaag deed hij een oproep aan de zaal, die vol zit met ministers en bankiers uit vele landen voor donaties. Volgens Ivanka is kredietverlening aan vrouwelijk ondernemers 'great business'. ,,Vrouwen herinvesteren 90 cent op iedere dollar winst die ze maken. Dat is een geweldige investering. Vrouwen nemen veel meer vrouwen aan dan mannelijke ondernemers. Daarmee zijn vrouwelijke ondernemers niet alleen een goede investering, ze dragen ook een groot deel bij aan hogere vrouwelijke arbeidsparticipatie in het algemeen.''

Kapitaalmarkt

Het We-Fi-fonds is aanvullend op het microkrediet programma waaraan koningin Maxima verbonden is. Het viel Ivanka op dat er behalve microkredieten, die niet exclusief voor vrouwen zijn, eigenlijk helemaal niks is. ,,Dat is een enorme gemiste kans'', stelt Ivanka. ,,Onderzoek laat zien dat slechts tien procent van de vrouwelijke ondernemers toegang krijgt tot de kapitaalmarkt.''



Wereldbankleider Kim vult aan investeerders vaak denken dat een bedrijf gerund door een vrouw riskanter is. ,,Maar niets is minder waar'', aldus Jim Yong Kim. ,,Vrouwen zijn veel betrouwbaarder bij het terugbetalen van een lening weten we inmiddels.''



Ivanka doet er nog een schepje bovenop: ,,Als we dit probleem oplossen en vrouwen toegang tot kredietverlening kunnen bieden, dan kan dat 2 procent bbp groei extra teweegbrengen in de wereld.''