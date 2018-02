Jaar van de Hond: deze mensen moeten extra goed opletten

Vandaag begint het Chinese nieuwjaar , waarmee ook het Jaar van de Hond begint. Dat betekent voor mensen die geboren zijn in een eerder Jaar van de Hond dat ze goed moeten oppassen. Chinezen geloven namelijk dat zij in zo'n jaar meer ongeluk hebben. We zetten een paar bekende 'honden' op een rijtje, inclusief wat voorspellingen.

Volledig scherm Donald Trump. © AP

Donald Trump

De president van Amerika is geboren in 1946 en is daarmee een zogeheten vuurhond. Chinezen hangen daar de kenmerken hardwerkend, intelligent en oprecht aan. Terwijl groen, rood en paars echte gelukskleuren zijn voor de hond, is onder meer goud dat niet. Trump zou er dus wellicht goed aan doen om zijn luxe privéjet, die rijkelijk is voorzien van gouden versieringen, dit jaar ietsje kariger aan te kleden. Aangezien Melania ook geboren is als hond (in 1970) is het voor het presidentiële koppel dit jaar sowieso extra oppassen geblazen. Haar inruilen voor pornoactrice Stormy Daniels, met wie Trump een affaire zou hebben gehad, is overigens ook geen goed idee: zij is een geboren geit, de slechtst denkbare partner voor een hond.

Volledig scherm Willem Holleeder. © ANP

Willem Holleeder

Willem Holleeder is geboren als een zogeheten aardhond (want geboren in 1958) en is daarmee volgens de Chinezen communicatief, serieus en verantwoordelijk in zijn werk. Momenteel ligt hij echter zwaar onder vuur door de verklaringen van zijn zussen. Volgens de Chinese horoscoop staat hem in de derde maand van het nieuwe Chinese jaar (april dus) nog meer rampspoed te wachten. Zowel qua gezondheid als op het gebied van de liefde gaat het die maand niet goed. Duidt dit wellicht op de gang van zaken tijdens het proces of op de hartproblemen van de crimineel?

Volledig scherm Mariah Carey © EPA

Mariah Carey

Het westerse jaar begon al niet goed voor zangeres Mariah Carey vanwege een aanklacht tegen haar wegens het annuleren van haar concerten. Ook het feit dat ook zij geboren werd als hond, belooft weinig goeds voor de komende maanden. Dit proces zou wel eens in het nadeel van Mariah kunnen aflopen, want in de Chinese horoscoop gaat de lijn voor de welvaart van de hond vanaf maart drastisch omlaag. Pas rond de zevende maand (augustus dus) is er weer een opleving en ook in november is dat het geval. In december dalen zowel de welvaart als de hoeveelheid werk van de hond opnieuw. Zou dat betekenen dat All I Want For Christmas nu echt uit de gratie is?

Volledig scherm Philip Cocu © ANP Pro Shots

Phillip Cocu

De in 1970 geboren Phillip Cocu is volgens de Chinese astrologie een gouden hond en gezien de huidige stand van de eredivisie zou hij die naam wel eens waar kunnen gaan maken. Maar toch moet ook de PSV-trainer dit jaar goed opletten dat hij die titel niet uit zijn handen laat glippen. Het feit dat zijn team gehuld is in zijn gelukskleur rood kan daar wellicht wat bij helpen, maar wit is juist weer een minder gunstige kleur voor honden. Ook wordt het zuidoosten gezien als een ongunstige richting voor honden, dus het is maar de vraag of Cocu in Eindhoven echt op zijn plek zit.

Volledig scherm Justin Bieber © EPA

Justin Bieber

Zanger Justin Bieber (uit 1994) is een geboren houthond en daarmee volgens de Chinese astrologie oprecht, betrouwbaar, begripvol en geduldig. Met vriendinnetje Selena Gomez lijkt hij echter wat minder geduldig, nu hij de hulp heeft ingeschakeld van een relatietherapeut. Dat, terwijl Gomez als geboren aap een goede match vormt met hond Justin. Als we de voorspellingen moeten geloven, blijft het de komende maanden bij knipperen. In maart vertoont het liefdesleven van de hond een piek, om in april weer in te zakken en in mei weer opnieuw te pieken. Na een nieuwe dip in oktober vormt november de laatste piek. Zouden Justin en Selena er samen uitkomen dit jaar?