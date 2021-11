Jager (70) doodt beer die zijn kuit eraf bijt in Franse Pyreneeën

Een Franse jager (70) heeft gisteren in de Pyreneeën een beer doodgeschoten die hem aanviel. Volgens Franse media nam de beer een hap uit de kuit van de man. Die werd door een collega-jager en later een helikopter uit zijn benarde positie gered.

De man werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De jager was samen met andere leden van een jachtclub op zoek naar everzwijnen in een vallei bij Seix, een dorp in het departement Ariège. De man kwam plots oog in oog te staan met een beer, die hem in beide benen zou hebben gebeten. Daarna zou de inmiddels aan zijn benen gewonde man twee keer op het dier hebben geschoten. De vrouwelijke beer, die vergezeld zou zijn geweest door een aantal welpen, zou door de schoten op slag dood zijn geweest.

Een andere jager hielp om de hevige bloedingen bij de jager te stelpen, tot er een helikopter kwam die de man naar het ziekenhuis bracht. ,,Ik was iets verder weg, ik zag niet wat er gebeurde, maar ik hoorde de melding over de radio", zei een derde jager later tegen de regionale krant La Depeche. ,,De beer viel hem aan en greep zijn been, hij scheurde zijn kuit eraf, en verwondde hem ook aan het andere been.”

‘Ze komen steeds dichterbij’

Volgens de jager is ‘eindelijk gebeurd wat zich al lange tijd aankondigde'. ,,Het verbaast me niet, de beren komen steeds dichterbij omdat er niets meer te eten is in de bergen. Maar mijn collega schoot de beer alleen neer om weg te komen, uit zelfverdediging.” De autoriteiten in de Pyreneeën bevestigen het voorval en zijn een juridisch onderzoek gestart om 'te begrijpen wat er is gebeurd’.

Volledig scherm Een Frabse schaapherder protesteert in 2019 tegen de aanwezigheid van beren door dode schapen mee te nemen naar een demonstratie. © AP

Het incident zou wel eens olie op het vuur kunnen zijn in de felle discussie over de bruine beren in de Pyereneeën, verwachten Franse media. De beschermde berenpopulatie groeit, maar volgens tegenstanders kan het dier in de winter nauwelijks aan eten komen in het berggebied. Daardoor zouden de beren steeds vaker in de buurt van mensen komen. Dit jaar hebben ze in de Pyreneeën waarschijnlijk 625 schapen, zestien runderen, zeventien paarden en één hond gedood, meldt La Depeche.

Vorig jaar werd er in het departement Ariège een jonge beer doodgeschoten. De dader werd, ondanks een beloning van 50.000 euro die werd uitgeloofd door Sea Shepherd, tot op heden niet gevonden.