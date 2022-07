‘Jager die graag pronkte met jachttrofeeën doodgeschoten in Zuid-Afrika’

Een Zuid-Afrikaanse jager die een bedrijf voor jachtsafari’s runde en dan pronkte met foto’s van geschoten wilde dieren, is zelf gedood. Riaan Naude (55) van Pro Hunt Africa zou zijn vermoord door twee mannen toen hij langs de kant van de weg stond, omdat zijn wagen oververhit was geraakt.

De feiten dateren al van 8 juni, maar raakten vorige week pas bekend toen milieuactivist Julio César Martínez op Twitter meldde dat het slachtoffer Naude was. ‘De jager die tientallen wilde dieren doodde, Riaan Naude, werd gedood in zijn auto toen hij aan het jagen was. Hij werd in het hoofd geschoten in Limpopo, Zuid-Afrika.’ Ook lokale media maakten er melding van. Het slachtoffer was naar verluidt gestopt om water in zijn motor te doen.

‘Volgens een ooggetuige stopte er een witte wagen naast hem en werd het slachtoffer van dichtbij neergeschoten. De twee verdachten stapten daarna uit en stalen alleen zijn geweer. Vervolgens sprongen ze weer in hun wagen en raceten ze er vandoor in de richting van Marken’, schrijft iemand op 8 juni in de openbare Heritage Protection Group op Facebook. De persoonlijke bezittingen van het slachtoffer zouden nog in zijn wagen gelegen hebben, net als zijn wapens, munitie en kleren.

Onderzoek

De Zuid-Afrikaanse politie is een onderzoek gestart. Luitenant-kolonel Mamphaswa Seabi laat lokale media weten dat een veehoeder een schot hoorde en een wit busje zag wegrijden van de plaats delict. Hij voegt eraan toe dat het waarschijnlijk het busje van de schutters was. Op de plaats waar het lichaam van Riaan Naude werd gevonden, lag ook een patroon.

Eco- en jachtsafari's

Naude runde Pro Hunt Africa, een bedrijf dat ‘eco- en jachtsafari’s’ aanbiedt in het noorden van Zuid-Afrika, vlakbij het Kruger Nationaal Park. Op de website valt te lezen dat je al een hele dag kan gaan jagen voor 290 euro per persoon. Afhankelijk van het dier waarop je wil jagen, verschilt de prijs: zo betaal je 820 euro voor een zebra en 2000 euro voor een krokodil. Wie op een nijlpaard wil jagen of een dier uit de Big Five, moet de prijs aanvragen.

Volledig scherm De laatste foto die Riaan Naude deelde op Facebook, anderhalve week voor hij vermoord werd. © Riaan Naude

Op de sociale media van Pro Hunt Africa staan talloze foto’s van jagers met hun doodgeschoten prooien, van gazellen en buffels, tot zebra’s, giraffen en leeuwen.

