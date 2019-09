Jager schiet per ongeluk eigen vader dood in Italië

Het jachtongeval gebeurde in een nationaal park bij Sicignano degli Alburni, een gemeente in de buurt van de stad Salerno. In het gebied is het verboden om te jagen. Zondag zei de voorzitter van de vereniging voor dieren en milieu dat Italië het ‘Wilde Westen’ was geworden voor jagers. ,,Het is een nationale noodsituatie’’, zo zei Michela Vittoria Brambilla tegen verslaggevers.