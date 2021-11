Jaguars doden 172 flamingo's in Braziliaans vogelpark

Op Facebook kondigt het Parque das Aves in de stad Foz do Iguaçu drie dagen van rouw aan vanwege het voorval. ‘Het is met groot verdriet dat we het verlies melden van 172 flamingo’s die vroeger bij ons woonden. Bij zonsopgang deze dinsdag, kwamen twee jaguars uit het Iguaçu National Park - Indira en haar welp Aritana, die leert jagen - het verblijf van de flamingo’s binnen. Sommige flamingo’s stierven door de stress van de situatie. Er leven nog maar vier flamingo’s.’

De jaguars worden gemonitord in het Iguaçu National Park. De sinds 2018 gevolgde moeder kreeg dit jaar haar eerste welpje. ,,Aan het begin van het jaar werd deze jaguar volwassen en bij deze aanval op het flamingoverblijf leerde de moeder de welp jagen. Dat is een natuurlijk proces voor een roofdier. De welp blijft twee jaar bij zijn moeder, totdat hij alleen loopt. We benadrukken dat wat er is gebeurd een dodelijk ongeval was’’, aldus onderzoeker Yara Barros van het Onças do Iguaçu-project.