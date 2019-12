Japan executeert eerste buitenlander in tien jaar

Wei Wei, een 40-jarige man die in Japan studeerde, werd veroordeeld voor de moord op een echtpaar en hun beider kinderen. De roofmoord op de eigenaar van een kledingwinkel vond plaats in 2003 in de woning van het gezin in de stad Fukuoka, gelegen op het zuidelijke eiland Kyushu. Samen met twee Chinese handlangers gooide Wei de met gewichten verzwaarde lichamen van de slachtoffers in de oceaan. Een medeplichtige werd al in 2005 in China geëxecuteerd, de tweede medeplichtige kreeg een levenslange gevangenisstraf.

‘Extreem bloedige zaak’

De Japanse justitieminister Masako Mori kondigde de executie van Wei in het detentiecentrum van Fukuoka vandaag aan op een persconferentie. ,,Het was een extreem koelbloedige en vreselijke zaak, waarin vier onschuldige leden van een gelukkig gezin vermoord werden”, zei ze.



Japan is naast de VS het enige G7-land dat de doodstraf nog altijd effectief uitvoert. De executies vinden in het geheim plaats en terdoodveroordeelden worden niet vooraf op de hoogte gebracht van het tijdstip van hun terechtstelling. Een grote meerderheid van de Japanners is nog altijd voorstander van de doodstraf.



De executie van Wei is de 39ste sinds Shinzo Abe in 2012 aan de macht kwam als premier. Ongeveer 120 gevangenen wachten in Japan op hun executie. Vorig jaar werden 15 mensen geëxecuteerd. Onder hen waren 13 voormalige leden van de Eindtijd-sekte van Aum Shinrikyo, die in 1995 een gifgasaanval pleegden in de metro van Tokio.