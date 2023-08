Japan gaat deze week van start met lozen afvalwater kerncentrale Fukushima

Japan begint donderdag met het lozen van afvalwater van de kerncentrale in Fukushima in de Stille Oceaan. Dat kondigde premier Fumio Kishida aan, ondanks verzet van vissers en protest van China.

Japan houdt vol dat de lozing van het water, zo’n vijfhonderd Olympische zwembaden, verantwoord is. Het atoomagentschap IAEA is het daarmee eens. Volgens het agentschap is het water inmiddels bijna helemaal vrij van radioactieve straling en voldoet het aan de veiligheidsstandaarden van het IAEA. Toch is er veel protest. In juli werd IAEA-topman Rafael Grossi op het vliegveld van Seoul opgewacht door tientallen woedende betogers.

Het water is gebruikt voor het koelen van de kerncentrale in Fukushima. Die werd in 2011 getroffen door een aardbeving en tsunami, wat leidde tot een van ‘s werelds ernstigste nucleaire incidenten ooit. Meer dan twaalf jaar na datum moeten de beschadigde kernreactoren nog altijd met koelwater gekoeld worden. In circa 1.000 tanks ligt ondertussen meer dan 1,3 miljoen ton vervuild water opgeslagen. Maximaal 500.000 liter per dag zal nu in zee worden gestort.

Bangmakerij

Volgens milieuorganisatie Greenpeace zit er nog veel radioactief materiaal in het water, dat op deze manier gedurende tientallen jaren over zee wordt verspreid. Nucleair expert Tony Hooker van de Universiteit van Adelaide in Australië doet dat af als bangmakerij. Het water is gefilterd en de hoeveelheden tritium zouden ver beneden het toegestane niveau zijn.

Zuid-Koreanen, net als China buren van Japan, maken zich ook zorgen en hebben demonstraties aangekondigd. Maar de regering van Zuid-Korea verkiest vriendschap met Japan boven ruzie en zet liever in op een bondgenootschap van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten tegen Noord-Korea en China.

China heeft een importverbod van voedsel uit Japan aangekondigd, wat de zorgen van Japanse vissers over de lozingen alleen maar heeft vergroot.