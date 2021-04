Japan gaat vervuild water van kernramp Fukushima in zee lozen

Weer problemen Fukushima: opslag­tanks stromen over

5 september De overvloedige regenval van de afgelopen week in Japan heeft de kerncentrale in Fukushima nieuwe problemen opgeleverd. De opslagtanks voor afvalwater bij de centrale stromen over en eigenaar Tepco zegt niet te kunnen uitsluiten dat radioactief water in zee is gestroomd, meldt The Japan Times.