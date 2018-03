Japan herdenkt tsunami en nucleaire ramp Fukushima

De Japanse keizer Akihito en keizerin Michiko woonden een herdenkingsceremonie bij in de hoofdstad Tokio, samen met premier Shinzo Abe en getroffen families en overlevenden. Ook in het noordoosten van Japan waren er plechtigheden.

Het was het ergste nucleaire ongeval sinds Tsjernobyl in 1986. Honderdduizenden mensen moesten hun huizen verlaten. Officieel kunnen 49.500 mensen nog niet terugkeren naar huis, maar activisten en geëvacueerden menen dat het er veel meer zijn.

Na de ramp met de centrale in Fukushima werden alle reactoren in Japan stilgelegd en kwamen er strengere veiligheidseisen waar de centrales aan moeten voldoen. De Japanse regering hief vorig jaar de evacuatiebevelen van een reeks gebieden op omdat ze weer veilig zouden zijn. Volgens critici is het stralingsniveau nog altijd te hoog. Van de 42 kernreactoren in Japan zijn er momenteel maar drie in werking.