Japan: nieuw arrestatiebevel tegen gevallen automagnaat Ghosn

De Japanse autoriteiten hebben vandaag een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn. Het is nog maar de vraag of Libanon, waar de voormalig topman van Nissan naartoe gevlucht is, daaraan gehoor zal geven. De gevallen automagnaat wordt verdacht van financiële wanpraktijken toen hij aan het roer stond bij Nissan en Renault.

De aanklagers van het Aziatische land hebben ook arrestatiebevelen uitgevaardigd voor drie anderen die Ghosn zouden hebben geholpen Japan te ontvluchten. Daar zit een voormalig lid bij van de groene baretten, een eliteteam binnen het Amerikaanse leger. De manier waarop hij het Aziatische land heeft kunnen ontvluchten, zorgt in Japan voor flinke beroering. Ook tegen zijn vrouw was eerder al een arrestatiebevel uitgevaardigd, de autoriteiten geloven dat zij hem heeft geholpen bij het verdoezelen van zijn misdaden.

Naam zuiveren

Ghosn had huisarrest in afwachting van zijn rechtszaak, maar wist eind december uit Japan te vluchten. Ghosn verblijft sinds zijn ontsnapping in Libanon. Libanon heeft eerder al van de internationale opsporingsdienst Interpol een verzoek gekregen om Ghosn, die onder meer de Libanese nationaliteit heeft, op te pakken.

Libanon en Japan zijn in overleg over vraag of Ghosn wordt teruggestuurd naar Japan, of dat hij in Libanon terecht moet staan, meldde Reuters vorige week. De twee landen hebben geen uitleveringsverdrag, en Libanon levert normaal gesproken inwoners niet zomaar uit. Het juridische team van Ghosn hoopt dat hij in Libanon terecht mag staan, waar hij diepe banden heeft en zijn naam hoopt te zuiveren.

Ghosn zei Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten. Ghosn heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Volgens de gevallen automagnaat is er sprake van een complot tegen hem.