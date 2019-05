Japan probeert Trump te paaien met potje golf en sumowedstrijd

Het bezoek wordt vooral als ceremonieel gezien om te tonen hoe goed de banden tussen de landen zijn, maar ondertussen broeit een handelsoorlog. Naast alle fotogenieke plaatjes van twee leiders én golfvrienden - de Japanse premier Shinzo Abe en Trump gaan wat balletjes slaan - staan maandag de lastige handelsbetrekkingen op de agenda.



De Verenigde Staten zitten midden in een handelsoorlog met China, maar ook de spanningen met Japan en de EU groeien. Trump heeft Japan zes maanden respijt gegeven voor hij hardere maatregelen wil nemen vanwege de ongelijke handelsbalans. Vooral giganten als Toyota zijn helemaal niet blij met de importbeperkingen waarmee Trump steeds maar weer schermt tegen Japan en Europa omdat ‘te veel afhankelijkheid van buitenlandse autofabrikanten een veiligheidsrisico zou zijn voor de Verenigde Staten’. Kul, volgens Japanse en ook Europese analisten die Trump ervan beschuldigen puur de eigen, Amerikaanse, auto-industrie te willen beschermen.



Japan wil – net zoals Saoedi-Arabië dat eerder deed - de Amerikaanse president Donald Trump flink in de watten te leggen tijdens zijn vierdaagse bezoek. Behalve golfen mag hij naar een sumoworstelwedstrijd in het beroemde stadion van Ryogoku Kokugikan. Volgens Amerikaanse media is Tokio er alles aan gelegen om het Amerikaanse staatshoofd in een goed humeur te brengen gezien de angst dat de Amerikaanse tariefpolitiek de Japanse auto-industrie zal treffen.



Maandag is er een staatsbanket voor de Trumps in het keizerlijke paleis. Trump zal als eerste buitenlandse staatshoofd een ontmoeting hebben met de eerder deze maand aangetreden keizer Naruhito. Eerder verklaarde Trump vereerd te zijn met die ontmoeting.