Japan vaardigt ook arrestatiebevel uit voor vrouw van gevallen automagnaat Ghosn

Carlos Ghosn, die onder meer de leiding had over Nissan en Renault, wist eind december uit Japan te ontsnappen waar hij onder huisarrest stond. Hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken en was in afwachting van zijn proces. Tegen hem was eerder al een arrestatiebevel uitgevaardigd.



Ghosn mocht geen contact hebben met zijn vrouw, omdat de autoriteiten geloofden dat zij hem had geholpen bij het verdoezelen van zijn misdaden. Dat zou voor Ghosn de druppel zijn geweest in zijn beslissing om te vluchten. Ghosn ontkende eerder dat zijn vrouw of zijn familie een rol speelden bij zijn ontsnapping.

Japan in beroering

Ghosn dook vorige week opeens op in Beiroet. Hij zegt Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten. De manier waarop de gevallen automagnaat het Aziatische land heeft kunnen ontvluchten, zorgt in Japan voor flinke beroering.



Duidelijk is inmiddels dat Ghosn per trein uit Tokio vertrok en per taxi naar een hotel nabij de luchthaven Kansai reed. Daar pakte hij een vliegtuig naar het Turkse Instanboel, om vervolgens over te stappen op een privévliegtuig om naar de Libanese hoofdstad Beiroet te vliegen.

24 uur per dag bewaakt