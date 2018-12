Japan wil commerciële jacht op walvissen weer hervatten

Japan is van plan zo snel mogelijk uit de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) te stappen: een organisatie die de commerciële jacht op de zeezoogdieren verbiedt. Volgens bronnen binnen de Japanse regering maakt het land nog voor de jaarwisseling bekend zich terug te trekken. Greenpeace is furieus.

De IWC werd in 1946 opgericht om de walvisjacht in de gaten te kunnen houden. Veertig jaar later werden de richtlijnen aangescherpt nadat was gebleken dat sommige walvissoorten door de commerciële jacht bijna waren uitgeroeid. Grote walvisnaties zoals Japan, Noorwegen en IJsland gingen met tegenzin akkoord met het zogenoemde moratorium: een verbod op de vangst. De drie gingen echter - op bescheidener schaal - toch door met jagen. Dit onder het mom van wetenschappelijk onderzoek om de ontwikkeling van walvissoorten in de gaten te kunnen houden.

Japan, waar walvisvlees een delicatesse is, vangt tot op de dag van vandaag nog altijd tussen de 200 en 1200 walvissen per jaar. Noorwegen circa 1300, terwijl IJsland na een vangststop van twee jaar heeft besloten weer te gaan jagen op vinvissen. Die diersoort is volgens het Wereld Natuur Fonds en de IWC een bedreigde diersoort.

Japan, zo wordt vandaag gesteld door Japanse persbureaus, vindt dat het best weer mag jagen op walvissen omdat de verschillende soorten zich de afgelopen decennia weer zouden hebben hersteld. Verder stelt het land, net als Noorwegen en IJsland, dat het vangen van walvissen deel uitmaakt van de cultuur. Ze willen doorgaan met jagen, maar dan wel op een duurzame en verantwoorde manier.

Verzet

Greenpeace heeft inmiddels woest gereageerd op het Japanse plan om het lidmaatschap van de IWC per 30 juni 2019 op te zeggen. ,,Een grote fout waar de wereld niet blij mee zal zijn’’, aldus directeur Sam Annesly, baas van Greenpeace in Nieuw-Zeeland: een land dat mordicus tegen walvisjacht is. Een zegsman van de Japanse visserijsector zei gisteren tegen The Guardian en BBC dat Japan nog geen definitief besluit heeft genomen. ,,Wel willen we de commerciële jacht op walvissen zo snel mogelijk hervatten.’’