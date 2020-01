Japan zoekt naar antwoorden en valt huis van ontsnapte automagnaat Ghosn binnen

Ghosn, die onder huisarrest stond en het land niet mocht verlaten, blijkt toegang te hebben gehad tot een extra exemplaar van zijn Franse paspoort, meldt de Japanse omroep NHK. De voormalig topman van autobedrijven Nissan en Renault, die alle aantijgingen tegen hem ontkent, moest het document bij zich dragen in een afgesloten koffertje. Ghosn was daartoe verplicht na een aanpassing van de voorwaarden van zijn tijdelijke vrijlating. Naar verluidt moeten buitenlanders in Japan ten allen tijde een identiteitsbewijs bij zich dragen, maar onduidelijk is of dit voor Ghosn de reden was om het paspoort voorhanden te hebben. De sleutel die toegang gaf tot het reservepaspoort ligt bij Ghosns advocaten. Evenals die van zijn Franse, Braziliaanse en Libanese paspoorten.

Ontsnappingsplan

De raadslieden reageerden ontzet, toen hun cliënt vorige week in de Libanese hoofdstad Beiroet opdook. Volgens bronnen binnen de Libanese overheid, zo schreven lokale media, reisde Ghosn met het paspoort per privévliegtuig via Turkije naar Libanon. Persbureau Reuters meldde dat Ghosn door een beveiligingsbedrijf Japan uit was gesmokkeld, nadat er drie maanden aan het ontsnappingsplan was gewerkt.



De Libanese tv-zender MTV meldde dat Ghosn het land uit zou zijn gesmokkeld in een kist of koffer bedoeld voor instrumenten. Hoewel Ghosn geen toegang tot computers of internet had, mocht de voormalig Nissan-topman een ‘gregoriaans muziekensemble’ ontvangen voor een privéoptreden. Onder de muzikanten, zo suggereert MTV, zouden leden van een paramilitaire groep hebben gezeten die hem hebben weggedragen.



De geruchten dat hij in een instrumentenkoffer zou hebben gezeten tijdens de ontsnapping, werden door zijn vrouw tegengesproken. In een persverklaring liet Ghosn weten te zijn gevlucht voor ‘onrecht en politieke vervolging’. Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan en daarom wordt hij niet vervolgd. Hij zou het land ‘legaal’ binnen zijn gekomen, meldde het Libanese staatspersbureau NNA.