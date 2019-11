Japans warenhuis onder vuur om ‘menstruatie-buttons’ op vrouwenafdeling

Op de vijfde verdieping van het Japanse warenhuis Daimaru Umeda is sinds kort een speciale vrouwenafdeling gevestigd. Niet alleen kleren worden er verkocht, maar nog veel meer vrouwelijke producten. De afdeling is ontwikkeld in samenwerking met een Japanse menstruatie-app. Er is van alles te koop: van speciaal menstruatieondergoed, sanitaire producten tot make-up, beddengoed en vibrators.

Het warenhuis probeert hiermee het taboe bij de Japanse bevolking rondom seksualiteit, voortplanting en menstruatie te verminderen, was onlangs het verhaal tegen Japanse media. Er was alleen één onderdeel van de shop-in-shop waar de Japanners massaal over vielen. Medewerksters op de afdeling werd gevraagd tijdens het werk een menstruatie-button te dragen op het moment dat zij ongesteld waren.

Op de button staat een manga-figuurtje dat bekend is onder de naam Seiri-chan, wat vrij vertaald ‘meisje menstruatie’ is. Volgens een medewerker van het warenhuis hebben ze zó veel commentaar gekregen op de buttons dat ze het idee gaan heroverwegen. Er kwamen onder meer klachten binnen over intimidatie en pesten. ,,Dat was absoluut niet onze bedoeling. Het was alleen maar goed bedoeld”, aldus het warenhuis in een reactie.

Pesterijen op het werk en de man/vrouw verdeling op de werkvloer is een veelbesproken onderwerp in Japan. Veel winkeliers kampen met personeelstekort en Japanners hechten steeds meer waarde aan een goede balans tussen werk en privé en gelijkheid tussen mannen en vrouwen, onder meer wat betreft salaris en leidinggevende functies. Japanse bedrijven die zich hier niet aan houden worden steeds vaker publiekelijk bekritiseerd.

Daarbij is seksualiteit een zeer moeilijk bespreekbaar onderwerp in Japan. Volgens Takahiro Imazu, de manager van de Daimaru Umeda-winkel, was dat ook het achterliggende idee van de speciale afdeling in zijn winkel. ,,In Japan is vrouwelijke seksualiteit en menstruatie nauwelijks bespreekbaar. Vooral oudere klanten vinden het beschamend. We proberen hiermee een jonge doelgroep te bereiken. Ik ben verheugd dat ik op deze manier bij kan dragen aan een plek waar vrouwen zonder schroom over delicate dingen kunnen praten en producten kunnen kopen.”