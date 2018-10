Japanse journalist na drie jaar vrijgelaten in Syrië

video Eén dode en zwaargewon­de door ingestorte steiger Antwerpen

13:30 In Antwerpen is vanochtend een bouwvakker overleden door een ingestorte steiger. Een gewonde collega is naar een ziekenhuis gebracht, melden lokale media. De hulpdiensten zetten een warmtecamera en zoekhonden in om te kijken of er nog slachtoffers onder het puin liggen, maar daarvoor zouden geen aanwijzingen zijn. De ravage is groot.