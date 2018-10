Japanse journalist na kidnapping op weg naar huis: ‘Moeite om Japans te praten’

Yasuda is gisteren van Antiochië, in het zuiden van Turkije, naar Istanboel gevlogen, vanwaar hij vandaag het vliegtuig naar Tokio zal nemen. De man is blij dat hij eindelijk naar huis kan, maar ook erg onzeker. ,,Ik ben blij dat ik terug kan naar Japan, maar tegelijkertijd weet ik niet wat er nu gaat gebeuren of wat ik moet doen”, zei Yasuda tegen journalisten van persagentschap Reuters gisteren. ,,Ik ben aan het nadenken over wat ik nu moet doen.” De man zei ook dat hij al veertig maanden geen Japans heeft gesproken of gehoord, en dat hij nu moeite heeft om de juiste woorden te vinden.