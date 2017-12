Japanse kustwacht onderschept gammele boot met Noord-Koreanen

Met de nauwelijks zeewaardige bootjes lukt het de bemanning, vooral ’s winters, niet om de terugreis te maken. Ook bestaat het vermoeden dat de Noord-Koreanen willen vluchten naar Japan. Vaak gaat het daarbij mis. In Akita werden maandag tien doden gevonden in een uit Noord-Korea afkomstig bootje. Later in de week spoelden acht mannen aan, die aangaven graag terug naar huis te willen.



Een woordvoerder zegt dat toename van het aantal drenkelingen en aangespoelde vissers samenhangt met een campagne van de Noord-Koreanen. Het land stuurt vissers steeds verder de zee op om meer vis te kunnen vangen. Vaak gebeurt dat binnen het economische zeegebied van Japan, dat een zone van 200 zeemijl beslaat. Van de tien opvarenden in het weggesleepte bootje was niet direct duidelijk of ze met illegale visvangst bezig waren.