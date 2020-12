Japanse oud-premier Abe ontkomt aanklacht om vermeend schandaal

Coronavirus LIVE | ‘Kans aan corona te overlijden in ziekenhuis gehalveerd’, VK legt vliegver­keer vanuit Zuid-Afri­ka stil

23 december Vanaf dinsdag 29 december moeten alle passagiers - dus ook Nederlanders - die vanuit het buitenland met een vliegtuig naar Nederland willen afreizen een negatieve pcr-testverklaring kunnen overleggen. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt. En in Zuid-Afrika is een op de vier coronatests op dit moment positief. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.