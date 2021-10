Japanse prinses trouwt morgen met burgerjongen: klinkt magisch, maar Japanners vinden het niks

Net als bij Harry en Meghan in Engeland is er in Japan al jaren kritiek op de verloving van prinses Mako, dochter van kroonprins Fumihito, en Kei Komuro, een advocaat bij een groot kantoor in New York. Mako en Komuro leerden elkaar kennen op de middelbare school en hebben sindsdien een relatie. Na een paar keer uitstellen trouwen ze morgen dan eindelijk, waarna prinses Mako haar titel verliest en het paar zich zal vestigen in New York. Hier willen ze een leven leiden buiten het oog van de kritische Japanse media, die van Komuro's lange lokken een symbool hebben gemaakt van Mako's fouten.

Erg feestelijk zal het huwelijk morgen dan ook niet zijn. Naast dat het weer in Tokio om te huilen is, zal de ceremonie vooral zakelijk afgehandeld worden. Het Japanse publiek loopt niet warm voor een uitbundige royal wedding, dus daar moet het bruidspaar het mee doen.

Volledig scherm In 2017 kondigden prinses Mako en Kei Komuro hun verloving officieel aan, toen nog met feestvierende Japanners als gevolg. © AFP

Niet perfect

Het gebeurt vaker dat een vrouw in de Japanse keizerlijke familie haar titel opgeeft om te trouwen met iemand zonder blauw bloed. Drie familieleden gingen haar al voor. Vrouwen hebben in het land van de rijzende zon namelijk geen aanspraak op de ‘Chrysantentroon’. Mannen hebben dat trouwens wel, dus als zij met een burger trouwen is er niets aan de hand. Zo is keizer Naruhito getrouwd met Masako Owada, die voordat ze keizerin werd een hooggeplaatste diplomaat was, opgeleid aan de universiteiten van Oxford én Harvard en geen adellijke achtergrond heeft.

Toen Mako haar verloving met Kei Komuro aankondigde in 2017 was er dan ook nog niets aan de hand. Het ging pas mis toen in 2018 bekend werd dat Komuro's moeder een dispuut had over het geld van haar ex-verloofde dat ze al uitgegeven had aan de studie van haar zoon. Het huwelijk werd twee jaar uitgesteld en vanaf toen berichtten Japanse media uitsluitend nog maar negatief over Mako en haar verloofde. Het ging er zelfs zo erg aan toe dat Mako er een posttraumatische stressstoornis aan overgehouden zou hebben.

Volledig scherm Keizer Naruhito en zijn vrouw, keizerin Masako. Masako stamt zelf niet af van een adellijke familie, maar bij mannen van het Japanse keizerlijk huis maakt dat niets uit voor de titel. © AP

Ook de hofhouding van het keizerlijk paleis was niet te spreken over Komuro. Onder meer zijn nonchalante gedrag, met veelvuldig de handen in de zakken, maakte hem impopulair. Hij werd ongeschikt geacht voor een huwelijk met een lid van de keizerlijke familie. Een lid van het keizerlijk huis moet perfect zijn, vindt men. Maar prinses Mako, onderzoeker bij het museum van de Universiteit van Tokio, gaf geen krimp.

Onbeschofte paardenstaart

Mako's familie zegt teleurgesteld te zijn over hoe het is gelopen. Mako’s vader, kroonprins Fumihito, broer van de keizer, nam het vorig jaar nog voor zijn dochter op en stemde in met het huwelijk. ,,Als ze het echt willen, dan moet ik dat als ouder respecteren’’, aldus Fumihito. Voormalig keizerin Michiko zegt verdrietig te zijn om haar kleindochter naar New York te zien vluchten.

Toch mocht het allemaal niet baten. Ook nu nog spreekt de Japanse bevolking zich uit tegen de nonchalante Kei Komuro. Zo zou zijn paardenstaart over hem zeggen dat hij zich beter voelt dan de rest - een kort kapsel staat in het Oost-Aziatische land namelijk voor uniformiteit en gelijkheid.

Volledig scherm Kei Komuro met het beruchte paardenstaartje toen hij aankwam in Japan. Op sociale media als TikTok wordt Komuro belachelijk gemaakt om zijn lange kapsel. © AFP

Het koppel slaat een aantal ceremonies over. Ook heeft Mako de gift van zo’n 860.000 euro die een vrouw normaliter krijgt wanneer ze haar titel opgeeft geweigerd. Alles om zo snel mogelijk te kunnen settelen in New York, want haar droom is simpel, vertelde ze in 2017: ,,Om een warm en fijn gezin te maken waar iedereen lacht.”

