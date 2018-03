Jaren zestig herleven tijdens mars voor veiliger Amerika

Isadore Waller (14) moet even zitten, kort na het middaguur. Ze is met 11 klasgenoten en 3 docenten midden in de nacht uit Cleveland vertrokken, om op tijd in Washington te kunnen zijn voor de start van de Mars Voor Onze Levens tegen vuurwapengeweld.

Quote Volwassenen hebben ons laten zitten. Strengere wapenwetten hadden er al lang moeten zijn Isadore Het was 7 uur rijden. Vanavond nog maakt de groep de 7 uur lang terugreis, vertelt Isadore monter. Wel zwaar hoor, maar het is nodig, stelt ze vanaf het muurtje waar ze uitrust. ,,Volwassenen hebben ons laten zitten. Strengere wapenwetten hadden er al lang moeten zijn," vindt Isadore. ,,Wij zijn zo jong, en nu moeten wij de verantwoordelijkheid overnemen."



Pubers lui en verveeld? Niet in Amerika. Apathisch rondhangen is een luxe die jongeren zich niet kunnen veroorloven in deze van geweld vergeven samenleving. ,,Ik wil niet dood," zo legt Maddie (19) uit Maryland in klare taal uit waarom ze met vriendin Brooke naar Washington is gereisd. Washington is vandaag vergeven van welbespraakte, politiek bewuste tieners zoals zij.

Honderdduizenden scholieren - en hun ouders, grootouders, broers, zussen en leraren - verzamelen zich in de hoofdstad om maatregelen te eisen tegen het extreme aantal vuurwapendoden in de VS. Ze haken aan bij de leerlingen die in Florida een schoolmassamoord overleefden, en in korte tijd gezichten van een gigantische beweging zijn geworden. ,,Voor de leiders, skeptici en cynici die ons opdroegen te blijven zitten, te zwijgen en onze beurt af te wachten: welkom bij de revolutie," deelt Cameron Kasky (18) vanaf een podium voor het Capitool mee. Emma Gonzalez, de leerlinge met de opvallende kortgeschoren coupe, is simpelweg minutenlang stil achter de microfoon, terwijl de tranen over haar wangen rollen.

Honderdduizenden

De organisatie schat dat 800.000 mensen met hen zijn komen demonstreren, wat zou betekenen dat de tieners uit Florida een van de grootste protesten uit de Amerikaanse geschiedenis op poten hebben weten te zetten. De opkomst verraadt hoe alomtegenwoordig vuurwapengeweld in de VS is - een groot deel van deze mensen kan er uit eerste hand over vertellen. Over een boze buurman die dreigend naar zijn wapen greep. Een zus die zich in de klas onder de tafel moest verbergen vanwege een potentiele schutter. Een arrestatieteam op school, omdat een leerling een wapen had meegenomen om een ruzie over een paar dollar te beslechten.

Of een vriendin die werd doodgeschoten door een klasgenoot - Jordin Torres (16) vertelt het bijna terloops, als ze uitlegt waarom ze een groot stuk papier in de lucht houdt waarop ze 'voor Charlotte' heeft geschreven. Haar maatje Charlotte Zaremba was 16 toen ze vorig jaar in haar eigen huis in Maryland werd vermoord door een 15-jarige klasgenoot die de woning wilde overvallen. ,,Ongelofelijk dat zóveel mensen om de levens van ons scholieren geven. Het betekent zoveel voor me om hier te zijn," zegt Jordin. ,,Ik heb een droom: dat ik op een dag niet bang meer ben om naar school te gaan," staat op de voorkant van haar poster.

Straatprotesten

Straatprotesten in Washington zijn een Amerikaanse traditie die het land hebben vormgegeven. Marsen door de hoofdstad hielpen in de jaren zestig onder meer om gelijke rechten voor de zwarte bevolking te verwerven en de oorlog in Vietnam te beëindigen. In het tijdperk Trump, dat begon met een gigantische Women's March, zijn de protesten helemaal terug. Stephanie McCabe (19) kwam niet voor niets met haar oma. ,,Het is net als in de jaren zestig, toen protesteerden we tegen àlles," mijmert oma McCabe.

Quote Als wij iets in ons hoofd hebben, dat stoppen we niet tot we het voor elkaar hebben Sierre Davidson De vergelijking is compleet als de 9-jarige kleindochter van Martin Luther King de menigte toespreekt. Ze heeft net als haar opa een droom, roept ze in de microfoon: ,,Dat dit een wapenvrije wereld is. Punt." Niet ver van de plaats waar opa King zijn beroemde speech gaf, laat Yolanda Renee King nu de menigte scanderen: ,,Wij worden een grootse generatie!"



Ongeduldig als ze zijn nemen deze tieners geen genoegen met het compleet vastgelopen wapendebat in Washington. ,,Dit is een generatie die gewend is onmiddellijke bevrediging te eisen, ook politiek,"observeerde senator Patrick Murphy uit Florida al eens. Volwassenen mogen hen dan wel eens 'verwend' vinden, Sierre Davidson (19), die met zelfgeknutselde Donald Trump-pop over Pennsylvania Avenue stapt, denkt dat haar leeftijdsgenoten juist daarom Amerika gaan veranderen. ,,Als wij iets in ons hoofd hebben, dat stoppen we niet tot we het voor elkaar hebben."

Machtsblok

Samen vormen ze in potentie een politiek machtsblok om rekening mee te houden. Voorvechters van strengere wapenwetten schatten dat zo'n vier miljoen tieners dit jaar 18 worden en mogen stemmen bij de tussentijdse Congresverkiezingen in het najaar. Nog meer jongeren kunnen meedoen aan de presidentsverkiezingen in 2020. Nu al hebben ze voor elkaar dat wapenvriendelijke staat Florida de regels aanscherpt, en de regering Trump een onderdeeltje verbiedt waarmee halfautomatische wapens schieten als automatische geweren.