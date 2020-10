‘Je kunt Amerika niet opnieuw great maken, het is nooit great geweest’

James Jones (33) houdt van filosofische citaten. Hij strooit ermee, als we hem ontmoeten om te praten over de film die hij maakt op plantage Hope in North Carolina. Een van zijn favorieten is van Tupac Shakur, de legendarische vermoorde rapper, die in 1994 in een interview zei: ,,Ik garandeer niet dat ik de wereld ga veranderen, maar ik garandeer dat ik de hersenen zal aanwakkeren die de wereld zullen veranderen.”