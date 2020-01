Je zou het bijna vergeten, maar in Libië woedt een burgeroorlog

Hollen of stilstaan in Venetië: na extreem hoog waterpeil staan kanalen nu droog

11:42 Na het extreem hoge waterpeil dat Venetië in november vorig jaar trof, is momenteel sprake van precies het tegenovergestelde. Veel kanalen in de wereldberoemde Italiaanse dogenstad staan zo droog dat verkeer per gondels en andere vaartuigen vrijwel onmogelijk is. Op veel plaatsen is sprake van een complete modderpoel waarin boten zijn gestrand.