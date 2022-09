Jeroen (48) verdrinkt terwijl hij mobiel uit riool vist: ‘Iedereen is er kapot van’

Eén Nederland­se vrouw kwam om bij 9/11, de achter­nicht van Jerry Goossens

Bij de aanslag op de Twin Towers kwam één Nederlandse vrouw om het leven, Ingeborg Lariby. Zij was een achternicht van schrijver en AD-columnist Jerry Goossens. Hij dook in haar leven en schreef er een roman over. ‘De wereld die Ingeborg werd ontnomen is krankzinnig, angstaanjagend en steeds minder van fictie te onderscheiden.’

