Jeugdvrienden wisten 76 jaar niet dat ze allebei de Holocaust overleefden

,,Je wist niet dat ik uit de trein was gesprongen?, vraagt Gronowski aan Gerstel op een bankje voor het Holocaustmuseum. ,,Nee, ik wist niets,’’ antwoordt ze. De vrouw dacht dat haar beste jeugdvriend was omgekomen in Auschwitz. Net als zijn moeder en zus. Maar tijdens een zoektocht naar haar familiehistorie op internet, nu een half jaar geleden, ontdekt ze plotseling dat haar jeugdvriend toch nog leeft.

Hij woont in België, werd na zijn vlucht jazzpianist en schreef over de verschrikkingen van de oorlog. Over hoe hij als 11-jarige jongen met zijn familie 18 maanden ondergedoken zat, maar uiteindelijk toch werd ontdekt door de Duitsers. Over hoe hij op transport werd gezet naar Polen en over hoe zijn moeder hem aanmoedigde om eruit te springen. Het bleek zijn redding.