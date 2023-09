Jill Biden besmet met corona, president test negatief

‘Papa, ik ga dood’: jongen (7) met ondraaglij­ke pijn in ziekenhuis na aanval zeeanemoon

Alsof hij kokend water over zich heen heeft gekregen, met vreselijke brandwonden en littekens aan zijn oor, hals en schouder tot gevolg. Een zwempartijtje in het zuiden van Frankrijk eindigde voor een 7-jarige jongen uit het Belgische Pajottenland op de eerste hulp van het ziekenhuis. ,,Was hij een paar jaar jonger geweest, had hij het het mogelijk niet gehaald”, zegt de geschrokken vader. Is een zeeanemoon dan zo gevaarlijk? Toxicoloog Jan Tytgat legt uit.