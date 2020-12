Joe Biden komt straks met historisch kabinet

Nederland­se trucker en zoontje (11) zwaarge­wond na botsing in Duitsland: ‘Jongen mag van geluk spreken’

15 december Bij een botsing tussen twee vrachtwagens in de buurt van het Duitse Bielefeld (Noordrijn-Westfalen) zijn een 55-jarige trucker uit Nederland en diens 11-jarige zoontje afgelopen nacht zwaargewond geraakt. De jongen mag volgens de Duitse politie van geluk spreken dat hij niet op de passagiersstoel zat. ,,Anders was hij levensgevaarlijk of dodelijk gewond geraakt.’’