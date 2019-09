Johnson blijft jagen op verkiezingen

Een eerdere strategie om de conservatieve fractie in het Hogerhuis in te zetten voor vertragingstactieken blijkt alweer geschrapt. De Lords moeten juist nu haast maken. Het komt allemaal over als paniekvoetbal maar Johnson gokt op een verkiezingsoverwinning voor de belangrijke EU Top op 19 maart waarop brexit centraal staat.

Met een nieuw mandaat van de kiezer hoopt hij toch nog concessies af te dwingen in Brussel. Door het Hogerhuis nu op te jagen kan het misschien net. Dan moet de behandeling van het gisteravond door het Lagerhuis aangenomen voorstel tegen een no deal-brexit nu in sneltreinvaart worden afgerond, berichten Britse media. Een geschrokken Lord uit het Hogerhuis vreest dat de bezadigde kamer nu een Guinness Book-wereldrecord moet breken.

Volledig scherm Boris Johnson verlaat het Lagerhuis. © EPA

Wetgeving

Het voorstel was woensdag al in recordtempo door het Lagerhuis geloodst. Dat moet zich maandag weer over de wetgeving buigen als in het House of Lords amendementen worden goedgekeurd. Dat zou namelijk betekenen dat het oorspronkelijke voorstel wordt aangepast. Met de zegen van de koningin is de wet dan aangenomen en kan Johnson oppositieleider Jeremy Corbyn nogmaals uitdagen voor nieuwe verkiezingen. Corbyn wilde daar gisteren pas mee instemmen als het wetsvoorstel dat een no deal-brexit uitsluit, is goedgekeurd. Johnson heeft Labour nodig. Hij kan niet zonder steun van de oppositie verkiezingen uitschrijven, omdat twee derde van de parlementariërs daarmee moet instemmen.

Intussen worden de messen geslepen. Johnsons strategie is duidelijk. Hij werpt zich op als de man van het volk (dat in het referendum van 2016 krap vóór brexit stemde, maar niet voor een no deal-brexit). Hij presenteert het streven van het Lagerhuis naar nieuw uitstel van de brexit tot januari volgend jaar als het ultieme verraad aan de kiezer. Johnson zal dat vandaag in een toespraak nog eens benadrukken, meldt zijn woordvoerder.



Johnson noemt het ‘een laffe belediging van de democratie’ dat oppositieleider Jeremy Corbyn er niet mee wil instemmen algemene verkiezingen te houden. Een wet die beoogt te voorkomen dat het land de Europese Unie verlaat zonder deal ‘zou in wezen de grootste democratische stemming in onze geschiedenis tenietdoen - het referendum van 2016’, aldus de woordvoerder van Johnson. ,,Het is duidelijk dat de enige actie is om terug te gaan naar de mensen en hen de gelegenheid te geven om te beslissen wat ze willen”, zei hij.

Volledig scherm De Britse vlag wappert boven het House of Lords. © AP

Dat alles neemt niet weg dat Johnson voor de tweede achtereenvolgende dag werd weggestemd in het parlement. Zijn alles-of-niets-strategie loopt vooralsnog niet echt lekker. De premier wil ten koste van alles voorkomen dat het parlement hem beperkt in zijn bewegingsruimte bij het onderhandelen in Brussel.

Johnson dreigt niettemin de derde conservative leider te worden die sneuvelt op brexit. Dat hij de verkiezingen wint is volgens opiniepeilingen waarschijnlijk maar allerminst zeker. En de risico’s zijn bekend. Twee jaar geleden gokte Theresa May ook op snelle verkiezingen. Die vielen veel slechter uit dan gehoopt en ze werd om te kunnen regeren afhankelijk van de steun van een kleine Noord-Ierse partij, DUP. Een horrorscenario voor Johnson.