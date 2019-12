Johnson wil einde overgangsperiode brexit in nieuwe wet vastleggen

Politie­chef Dubai: ‘Taghi gaf zijn misdaden toe bij arrestatie’

16 december De topcrimineel Ridouan Taghi die vannacht in Dubai is aangehouden, heeft zijn misdaden toegegeven. Dat heeft politiechef Jamal al Jallaf althans tegen verschillende media gezegd, waaronder tegen Gulf News, een van de toonaangevende media van Dubai. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie hebben hier nog niets over losgelaten.