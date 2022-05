Johnson wil terug naar oude Britse maatstelsel: liever pints dan liters

Premier Boris Johnson wil dat de Britten weer gaan meten in mijlen, pints en ponden. Het Verenigd Koninkrijk maakt nu officieel nog gebruik van het Europese metrieke stelsel met kilo’s en meters, maar daar wil Johnson vanaf. Hij vindt het Engelse Imperial Standard System voor maten een ‘oude vrijheid’.

Britse media schrijven dat Johnson komende vrijdag – tijdens de festiviteiten voor het zeventigjarig jubileum van koningin Elizabeth – het oude maatstelsel opnieuw invoert. Hij zou dat doen om brexitstemmers tegemoet te komen, die zijn partij momenteel dreigt te verliezen.

Het besluit lijkt vooral symbolisch. Het VK maakte sinds 2000 officieel gebruik van het metrieke stelsel, omdat het moest van de Europese Unie. Op goederen in winkels waren kilo‘s, grammen of liters verplicht. In de praktijk stonden er ook vaak Britse maten op als toevoeging. Nu vervalt die verplichtingen om metrieke maten te gebruiken.

Blauwe paspoorten

Engeland was al langer bezig een aantal EU-verplichten terug te draaien. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2019 beloofde Johnson al dat hij het metrieke stelsel zou afschaffen. In 2020 besloot de politiek dat het ouderwetse blauwe paspoort weer terug moest komen. Sindsdien hebben alle nieuw uitgegeven paspoorten weer een blauwe kaft. Tijdens de Brexit was de paspoortkleur symbool komen te staan voor de Britse onafhankelijkheid.

De Mirror schrijft op zijn website dat veel Engelsen onder de 40 het lastig zullen krijgen met het Engelse Imperial Standard System. Zij zijn immers opgegroeid met de Europese maten en zullen nog wel even blijven omrekenen.

Dezelfde maten

Maar hoe zat dat ook alweer? Het Imperial Standard System stamt uit het begin van de 19de eeuw en werd ingevoerd om overal in het Britse rijk met dezelfde maten te meten. Het is gebaseerd op de standaarden yard, gallon en pound voor lengte, inhoud en gewicht. Deze zijn verder onder te verdelen in foot, pint en ounce.

Omgerekend is een yard ongeveer 0,9 meter. En een Engelse gallon is gelijk aan bijna 4,55 liter. Dat is bij elkaar 8 pints. Verder is een Britse pound evenveel als 0,45 kilo en een ounce is ongeveer 28 gram.

Dozen vis en worsten

Voor Steve Keppe (38), eigenaar van The Pub and Churchill’s in het Brabantse Made, zal het omrekenen geen probleem worden. Hij is opgegroeid met kilo‘s en liters maar weet dat de Engelsen nooit echt van het oude systeem zijn afgestapt. ,,De vis en worsten die ik hier binnen krijg zitten in een verpakking van precies een Engelse pond of ons. De glazen bier zijn precies een pint, er stond alleen een streepje met milliliters op.”

Ook denkt hij niet dat de invoering van het oude meetsysteem grote gevolgen zal hebben. ,,Brexit gaf veel leveringsproblemen, maar dat zal nu wel mee vallen. Ik denk dat op de meeste producten ook metrieke maten blijven staan. Ze moeten toch met Europa handelen.”