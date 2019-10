‘Johnson zal Brussel toch om uitstel vragen als geen brexitdeal wordt bereikt’

De Britse premier Boris Johnson zal de Europese Unie toch om uitstel van de brexit vragen, als er 19 oktober geen akkoord is bereikt met Brussel over de manier waarop. Dit leidt de BBC af uit stukken die deze publieke omroep heeft gezien. De stukken zijn door de regering gepresenteerd in een Schotse rechtbank.

Johnson heeft al meermalen verkondigd liever ‘dood in de sloot’ te liggen dan de gang naar Brussel te maken om uitstel te vragen. De Britse premier bleef ook vandaag optimistisch ondanks de afwijzende reacties uit andere EU-landen op zijn alternatieve voorstel voor de brexit. Zijn woordvoerster zei dat hij het voorstel nog steeds ziet als een heel ‘groot landingsterrein’ waaruit een overeenkomst kan voortkomen. ,,We willen doorgaan met praten met de EU en de gesprekken intensiveren, met de zorgen van EU-landen inclusief Ierland in gedachten, ook in het weekend.”

Belangrijkste problemen

De voornaamste Britse onderhandelaar over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, David Frost, is in Brussel voor onderhandelingen met Europese gesprekspartners. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, is volgens meldingen van media in Dublin niet zo optimistisch. Hij ziet belangrijke problemen met het plan van Johnson, maar vermoedt ook dat er mogelijkheden zijn het te wijzigen. Coveney wil dat Johnson dat zelf en binnen tien dagen doet.

De brexitstuurgroep van het Europees Parlement wees het voorstel van Johnson in hardere bewoordingen af. De brexitvoorstellen vormen ,,geen basis voor een akkoord waarmee het Europees Parlement kan instemmen”.

Arrestatie

Tegelijkertijd buigt een Schotse rechtbank zich over de vraag of de Britse premier in de cel kan worden gezet als hij met Groot-Brittannië de EU verlaat zonder overeenkomst (no-dealbrexit). De zaak is aanhangig gemaakt door enkele zakenlieden en een parlementslid.