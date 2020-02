Jonge moeder ontdekt waarom zelfbruiner en borstvoeding geen goede combinatie zijn

Update / video Negen doden bij 'racisti­sche aanslag' Duitse shishaloun­ges, schutter dood aangetrof­fen

9:12 Bij twee schietpartijen in shishalounges in het Duitse Hanau zijn woensdagavond negen doden en vijf gewonden gevallen. De vermoedelijke dader is dood aangetroffen in zijn woning. Daar werd nóg een lijk aangetroffen. Het totale dodental staat daarmee op elf. Volgens het Duitse Bild had de dader een rechts-extremistisch motief. Van zijn hand zijn een brief en een video aangetroffen.