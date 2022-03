Jonge Russen vrezen dienstplicht: ‘Kan nog geen vlieg doodmaken, laat staan een mens’

Met zijn ouders praat Maxim (17) uit Moskou al dagen over dezelfde vraag: kan hij nog in Nederland gaan studeren? Maxim, een jongen die graag zijn eigen videogames bouwt, is na een lang proces toegelaten tot de opleiding tot game designer aan de Hanzehogeschool Groningen. In de komende maanden moet hij de middelbare school in Moskou afronden. Met zijn diploma kan hij dan zijn visum aanvragen om in september met zijn studie te beginnen.