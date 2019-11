Jonge vrouw verdacht van zedenmisdrijf omdat ze beha uittrok toen stiefkinderen toekeken

Een jonge vrouw uit de overwegend conservatieve Amerikaanse staat Utah riskeert een jarenlange vermelding in het register van zedendelinquenten en zelfs een gevangenisstraf omdat ze thuis haar beha uittrok terwijl haar minderjarige stiefkinderen toekeken. De kinderen - 9, 10 en 13 jaar - zouden geschokt hebben gereageerd en het ogenschijnlijk onschuldige incident via familieleden bij de plaatselijke autoriteiten hebben gemeld.

De vrouw in kwestie, de 27-jarige Tilli Buchanan, heeft volgens een rechter in Salt Lake City (de hoofdstad van Utah) de strenge zedenwetten van de staat overtreden. Daarin staat dat vrouwen in huiselijke kring wel ontblote delen van het boven- en onderlijf mogen laten zien, maar niet als er op zo'n moment een risico is dat anderen er aanstoot aan kunnen nemen. Buchanan zou, aldus de rechter, onvoldoende rekening hebben gehouden met de kinderen in de woning en zich te wulps hebben gedragen.

Het incident, dat volgens de Utah-wetten nog steeds wordt aangemerkt als een klasse A-misdrijf (een zeer heftige overtredingen van de zedenrichtlijnen), vond eind 2017 of begin 2018 plaats toen de vrouw en haar echtgenoot gipsplaten aan het monteren waren in de garage bij hun huis. Omdat het tijdens het klussen behoorlijk stoffig werd in de ruimte, besloten Buchanan en haar man hun shirts uit te trekken. Vervolgens trok de vrouw ook haar beha uit, wat de kinderen toevallig zagen. Na het werk ging het echtpaar douchen, trokken ze schone kleding aan en bereidden ze een maaltijd voor de kinderen.

Topless

Buchanan, die van haar ‘geschokte’ kinderen de prangende vraag kreeg ‘waarom ze topless was’, vindt het absurd dat haar kortstondige blootheid mogelijk zal leiden tot een veroordeling. Ze noemt het ‘te gek voor woorden’ dat haar man niet wordt aangeklaagd voor het rondlopen met ontbloot bovenlijf. ,,Dat een man dat thuis wel mag en een vrouw niet, is een volstrekt oneerlijke vorm van rechtsongelijkheid”, vindt ze. ,,In Utah moeten mannen en vrouwen op dit vlak gelijk worden behandeld. De zedenwetten zijn discriminerend en moeten zo snel mogelijk worden aangepast.”

Of de wetten in Utah - waar veel mormonen wonen - zullen worden aangepast, is de vraag. De rechter wil minimaal twee maanden de tijd nemen om knopen door te hakken. Buchanan is hoopvol gestemd. Volgens haar advocaat schrijven de regels in de staat voor dat mannen en vrouwen gelijk moeten worden behandeld. ,,De ‘wulpsheidwet’ waarvan de vrouw het slachtoffer dreigt te worden, is in strijd met die richtlijn.”