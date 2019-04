Jongen (10) overlijdt na aanval door bulldog

‘Afghaanse tolken Nederland­se missie Uruzgan bedreigd en vermoord’

4:11 Afghaanse tolken, die voor de Nederlandse militaire missie hebben gewerkt in Uruzgan, voelen zich in de steek gelaten door Nederland. Ze worden vermoord of met de dood bedreigd door terreurbewegingen Taliban en IS. Dat vertellen drie tolken in het Nederlands Dagblad.