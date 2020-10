Jongen (12) aangevallen door haai, Egypte sluit duiklocatie

De jongen was aan het snorkelen toen hij ineens werd aangevallen door de twee meter lange haai. Hierdoor raakte hij ernstig gewond aan zijn hand. De jongen is overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn hand kon niet meer gered worden. Ook de moeder van de jongen en de gids liepen verwondingen op.

In reactie op het ongeval besloot Egypte om de duiklocatie te sluiten. Op beelden die het ministerie heeft opgevraagd is te zien dat de haai zich de afgelopen dagen vreemd gedroeg en dat deze vijandig was tegenover mensen. ,,De minister heeft besloten om alle menselijke activiteit te staken rond de plek van de aanval”, aldus het ministerie.

Meer aanvallen

Het is niet de eerste keer dat Egypte te maken krijgt met een aanval van een haai. Een Tsjechische toerist werd in 2018 gedood in Marsa Alam door een haai en een Duitse vrouw overleed in 2010 nadat een haai haar aanviel.