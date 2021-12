Jongen (13) schiet zusje (14) per ongeluk dood met zelfgemaakt geweer

Een 13-jarige jongen is gearresteerd nadat hij zijn 14-jarige zusje per ongeluk heeft neergeschoten met een zelfgemaakt geweer. De schietpartij vond vorige week zaterdag plaats in de Amerikaanse staat Georgia.

Dit schrijft CNN. De jongen maakte en verkocht zelfgemaakte vuurwapens, die in Amerika de naam ‘ghost guns’ dragen.

Het zijn geweren die veelal in elkaar worden gezet met onderdelen die online worden verkocht. Twee personen zouden naar het huis van de jongen in Douglasville zijn gegaan om een exemplaar te kopen, waarna de situatie volgens de lokale sheriff Tim Pounds uit de hand liep.

Bestolen

Het wapen werd niet door de personen gekocht, maar gestolen. Hierop vluchtten zij weg met het geweer, waarna de 13-jarige een ander vuurwapen pakte en op hen begon te schieten. Hierbij raakte hij per ongeluk zijn 14-jarige zusje Kyra Scott. Uit onderzoek blijkt dat het vuurwapen waarmee op haar geschoten is, hoogstwaarschijnlijk door haar broer is gemaakt.

Quote Het is zo triest, omdat de moeder twee kinderen tegelijk verliest Tim Pounds, Sheriff Douglas County

Ook een van de ‘klanten’ die wegrende met het gestolen wapen, een 19-jarige jongen, is gearresteerd. De 13-jarige jongen heeft toegegeven rond te hebben geschoten en is schuldig bevonden aan de moord op zijn zus. Er is nog geen definitieve beslissing gemaakt over de straf die de jongen krijgt.

Triest

Na de schietpartij werd Kyra naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleed aan haar verwondingen. ,,Het is zo triest, omdat de moeder twee kinderen tegelijk verliest”, reageert Pounds.



Hij bevestigde daarnaast de jongen wapens verkocht in onder meer Atlanta en in het district Douglas County. De politie kon niet bevestigen hoe lang de jongen al zelf wapens maakte. De politie is nog op zoek naar de derde persoon die aanwezig was bij de schietpartij.