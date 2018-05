Jongerius wil Europese arbeidsinspectie met tanden

,,Anderhalf jaar geleden zette Groningen Ship Yard een ploeg Nederlandse werknemers op straat om die te vervangen door spotgoedkope Roemenen. Sommige lassers werkten voor een bruto uurloon van 1 euro, met toeslagen gedeeltelijk aangevuld tot het minimumloon. Dankzij de bonden in Nederland en Roemenië en druk van de media is dat goed gekomen, want de arbeidsinspectie kon niks. Die in Nederland kreeg van de Roemeense niet eens antwoord.''

,,Zeker. Denk maar aan de ondertunneling van de A2 bij Maastricht. De Portugezen die daar werkten zaten in sloopwoningen. Toen er één een arbeidsongeval kreeg bleek hij nergens verzekerd te zijn. We hebben ook problemen gehad bij de rondweg rond Leeuwarden en bij de Waalbrug in Nijmegen, waar bouwvakkers soms wel 1.000 euro per maand te weinig kregen. Ik zou ook weleens willen weten hoe een Cypriotisch transportbedrijf op het Europese vasteland opereert, hebben die batmobiels of zo? En als er zomaar ineens heel erg veel bedrijven op één klein adresje lijken te zitten, zou het ook prettig zijn als een inspectie daar even gaat kijken, en wij niet via Google Streetview moeten controleren.''