Jongetje (2) doodgevroren in Oostenrijk, ouders zaten bij buren met babyfoon op schoot

Het drama vond plaats in Vorderweissenbach, een klein plaatsje in het noorden van het land, tegen de grens met Tsjechië. Volgens lokale media waren de vader (31) en moeder (28) van het kind gisteravond bij de buren. Ze hadden de babyfoon aangezet en Simon lag te slapen. De deur was niet op slot. Op de een of andere manier is het jongetje buiten terechtgekomen, alleen gekleed in zijn pyjama. Het vroor op dat moment zo'n tien graden.