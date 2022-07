Jongetje (7) en zijn zus (24) komen om bij vuurwerk op Franse nationale feestdag

Nederland­se journalist meegenomen door politie in Noord-Irak

De Nederlandse journalist Fréderike Geerdink is meegenomen door de politie in de Koerdische Autonome Regio in Irak. Ze zegt zelf woensdagavond op Twitter dat ze de regio wordt uitgezet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de journalist zo goed mogelijk te willen ondersteunen.

