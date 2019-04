Jongetje (7) ontsnapt aan moordlustige vader die moeder en broer vermoordt in grot

De zevenjarige Jonas uit Duitsland ontsnapte afgelopen dinsdag ternauwernood aan een verschrikkelijke moord. Onder het mom van paascadeautjes zoeken werden hij, zijn moeder (39) en zijn oudere broer (10) door zijn vader meegenomen naar een grot op het Spaanse eiland Tenerife. De moeder en de oudste zoon werden daar in koelen bloede vermoord. Jonas wist te ontsnappen. De dader is opgepakt en werd vandaag voorgeleid aan de rechter.

Jonas rende op tijd de grot uit en verstopte zich in de bossen, waar hij later door buurtbewoners werd gevonden. Zij schakelden de politie in, die op basis van de getuigenis van het jongetje de grot vonden.

Buurtbewoner Rosi trof de Duitse Jonas dinsdag helemaal overstuur aan in de bossen nabij Adeje, in het zuidwesten van Tenerife. ,,Hij was uitgeput en rood aangelopen”, verklaart ze aan Spaanse media. ,,Hij pakte mijn hand vast, hij was zo bang.” Rosi belde de politie en schakelde ook de hulp in van de Nederlandse Annelies Brouwer (59). Zij spreekt Duits en kon vertalen wat het jongetje probeerde te zeggen.



Zwaar toegetakeld

Volgens Brouwer vertelde de kleuter haar dat zijn vader een busje had gehuurd. Hij had die dag eerst wat broodjes gesmeerd voor een picknick samen en was toen met de moeder, de oudere broer en Jonas zelf naar de afgelegen grot in de bergen gereden. De vader van de twee jongens had beweerd dat daar ‘paascadeautjes’ lagen. Maar eenmaal in de grot viel hij de moeder plotseling aan. Jonas zag haar zwaar bloedend op de grond liggen en vluchtte naar buiten. Zijn oudere broer bleef in de grot staan.

Dankzij een beschrijving van het jongetje vonden Spaanse agenten en vrijwilligers na een lange zoektocht 's nachts uiteindelijk de bewuste grot. Daar troffen ze de levenloze lichamen van de vrouw en haar tienjarige zoon aan, zwaar toegetakeld en duidelijk slachtoffers van een brutale aanval. ,,Alles wijst erop dat deze misdaad was gepland", verklaart de burgemeester van Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. ,,Was het niet voor dat jongetje geweest, hadden we dit misschien nooit ontdekt. Of God weet wanneer pas."

De vader, de 43-jarige Duitser Thomas Handrick, werd woensdag in zijn appartement opgepakt en is beschuldigd van dubbele moord. De veertiger verzette zich naar verluidt hevig tijdens zijn arrestatie. Hoewel Handrick en de moeder in scheiding lagen, vloog ze toch met hun kinderen naar de Canarische Eilanden om Handrick te bezoeken.

Snoepjes

,,Het leek allemaal zo geweldig en toen bedroog hun vader hen”, zegt de Nederlandse Annelies. Zij ontfermt zich samen met haar man José tijdelijk over de kleine Jonas voor zijn grootouders aan moeders kant arriveren. ,,Hij weet nog niet officieel dat zijn moeder dood is. Maar hij zag dat ze zwaargewond was.”

Jonas kreeg twee snoepjes van de kinderbescherming, vertelt Annelies. ,,Hij liet ze gisteren aan me zien en zei: ‘Eentje voor mij, de andere hou ik bij voor mijn broer.”

