Jongste loterijwinnares ooit leeft nu van een uitkering en is haar rijbewijs kwijt na cocaïnegebruik

16 jaarVan een veelbewogen miljonairsbestaan naar een leven in de bijstand. Een Britse vrouw die op haar 16e het astronomische bedrag van 1.875.000 pond (een slordige twee miljoen euro) won, leeft nu noodgedwongen van een uitkering. De nu 33-jarige Callie was als tiener zo overweldigd door haar fortuin dat ze veel verkeerde beslissingen nam. Afgelopen woensdag bereikte haar leven een nieuw dieptepunt, toen ze werd veroordeeld voor het veroorzaken van een ongeluk onder invloed van cocaïne.

De destijds 16-jarige Callie werd in 2003 in één klap een bekende Britse toen zij met het grootste geluk van de wereld de Lotto Jackpot in de wacht sleepte. Op dat moment had ze een baan als vakkenvuller in de supermarkt, waarvoor ze slechts een paar pond per uur kreeg. Mede door gebrekkige begeleiding wist de tiener zich geen raad met wat ze met haar geld moest doen. Ze schonk veel bedragen aan vrienden en verbraste haar fortuin aan huizen, auto’s, merkkleding en aan peperdure cosmetische ingrepen.

Lees ook Britse vrouw ziet record jackpot aan haar neus voorbijgaan door lege bankrekening

Haar leven vol luxe en weelde, waarin ze zich liet omringen door mensen met verkeerde intenties, blijft Callie tot op de dag van vandaag achtervolgen. Het heeft haar gevormd, verklaarde ze afgelopen woensdag tegenover de Britse rechtbank. Ze moest voorkomen omdat ze in december vorig jaar onder invloed van drugs een verkeersongeluk veroorzaakte. Ze verzette zich tegen haar arrestatie en moest met pepperspray overmeesterd worden. Op het bureau weigerde ze een blaastest. Later bleek dat er resten van cocaïne in haar bloed zaten. Ze ontkende achter het stuur te hebben gezeten en gaf haar voormalige vriend (inmiddels haar ex) de schuld.

Quote Ik dácht alleen maar dat ik veel vrienden had, in realiteit waren ze enkel op mijn fortuin uit Callie Rogers

Rijbewijs kwijt

De 33-jarige Callie raakte als gevolg van de dollemansrit haar rijbewijs kwijt. ,,Ze moet accepteren dat het kwijtraken van haar rijbewijs nadelige gevolgen voor haar zal hebben”, zei haar advocaat volgens The Sun. ,,Ze zal moeten proberen haar leven te leiden zonder het voordeel van haar voertuig en haar rijbewijs. Die impact zal in haar specifieke omstandigheden moeilijk zijn met het oog op de zorgtaken die ze als alleenstaande ouder heeft voor haar kinderen.”

Het kwijtraken van haar rijbewijs staat symbool voor het moeilijke leven dat Callie kreeg na het winnen van de loterij. Dat besefte ze pas vele jaren later. ,,Ik dácht alleen maar dat ik veel vrienden had, in realiteit waren ze enkel op mijn fortuin uit.” Ze deelde na de miljoenenwinst zomaar geld uit aan om zich beter te voelen. Ze schonk niet alleen aan vrienden, maar ook aan verre kennissen. Bedragen van 22.000 euro vormden daarop geen uitzondering. ,,Ik schat dat het totale bedrag zo opgelopen is tot 220.000 euro, maar ik zag er nooit een cent van terug. Ik was een makkelijk doelwit. Nu besef ik pas wat ze mij hebben aangedaan. Ze maakten misbruik van mijn jonge leeftijd”, vertelde ze eerder.

Quote Ik heb een schat aan levensles­sen gekregen. Daardoor ben ik de persoon geworden die ik vandaag ben Callie Rogers

Onverantwoord

Ze bleef jarenlang onverantwoord met het geld omgaan. ,,Ik kocht enkele huizen, voor mezelf en enkele familieleden. Mijn borstvergroting kostte 18.500 euro, ik bleef ook onvermoeid feesten en cadeautjes kopen. Ik hielp anderen - en zeker familieleden - graag uit de problemen. Maar anderzijds wilde ik gewoon ook weer mijn leven van vroeger terug. Ik had zelfs heimwee naar de tijd dat ik vakken vulde in de supermarkt. Toen kon ik tenminste nog de deur uit zonder dat er een fotograaf op de loer lag. En mensen bleven maar smeken om een beetje geld. Iedereen wilde plots vriendjes met mij worden.”

Tegenwoordig moet Callie het als verzorgster stellen met een jaarloon van ruim 13.000 euro. Voor haar bescheiden huisje betaalt ze een huur van 550 euro. ,,Maar ik ben nu gelukkiger dan ooit tevoren”, zei ze twee jaar geleden in een openhartig interview. ,,Ik heb een schat aan levenslessen gekregen. Daardoor ben ik de persoon geworden die ik vandaag ben, en daar ben ik best trots op.”

Minimumleeftijd

De wettelijke minimumleeftijd voor deelname aan de Britse loterij wordt later dit jaar verhoogd van 16 naar 18 jaar. Callie voerde daar jarenlang campagne voor. ,,Je bent pas 16, met al die verantwoordelijkheid. Op die leeftijd kun je het beste advies ooit krijgen, maar je bent niet in staat om te luisteren”, zei ze over haar eigen fouten.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: