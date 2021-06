Jongste verdachte groepsverkrachting 14 jaar, meisje stapte uit leven: ‘Dit is pure horror’

Aan de ingang van de Westerbegraafplaats in Mariakerke, deelgemeente van Gent, liggen bloemen als stille getuige van de gebeurtenis. Een 14-jarig meisje had er op 15 mei afgesproken met een ‘vriend’. Maar plots doken er nog vier andere jongemannen op. Het vijftal verkrachtte het jonge slachtoffer en filmde alles. Vervolgens verspreidden ze de beelden via sociale media.



Vier dagen later stapte het slachtoffer uit het leven. Pas na haar dood werd duidelijk wat er gebeurd was, nadat een vriendin haar moeder inlichtte. De politie werd ingelicht en kon op basis van de beelden vijf verdachten identificeren.