Joodse neven en jeugdvrienden 75 jaar na Holocaust herenigd

verkiezingen Doden en gewonden bij aanslagen stemloka­len Afghanis­tan

16:26 Tijdens de presidentsverkiezingen in Afghanistan zijn zeker twee doden en zeventien gewonden gevallen. De slachtoffers vielen onder meer door een bomexplosie in een stemlokaal in de oostelijke provincie Nangarhar. Daarbij viel één dode. In de noordelijke stad Kunduz viel een dode toen een raket vlakbij een stemlokaal insloeg.