'Journalisten en burgers getroffen bij dodelijke luchtaanval’

Agent schiet vrouw (28) dood in haar eigen woning na melding over inbraak

14:35 Een Amerikaanse agent uit de plaats Forth Worth in Texas heeft gisteren een tragische blunder begaan. De man schoot een onschuldige zwarte vrouw in haar eigen huis dood. Volgens zijn collega's voelde de man zich bedreigd omdat hij dacht dat de vrouw een inbreker was. Zij overleed ter plekke aan haar verwondingen.