‘Juist nu is het oppassen geblazen, want het virus is nog lang niet weg’

Het is lente, de natuur ontwaakt. Er groeit zelfs gras tussen de kinderkopjes op Piazza Navona in het centrum van Rome. Er huppelen konijntjes in de stadsparken van Milaan en er zwemmen dolfijnen in de haven van Cagliari op Sardinië. Waar de mens niet is, neemt Moeder Natuur het weer over. Maar de neiging om zelf weer bezit te nemen van de stad is groot, de berichten van de Protezione Civile zijn voorzichtig positief en de zon schijnt uitbundig. Op een keer per week boodschappen doen na, kan ik mijn vrijheidsdrang nog onderdrukken. Maar ik moet toegeven dat het wel steeds moeilijker wordt.