'Junckerplan goed voor 1,3 procent groei'

De investeringen die daarmee tot stand zijn gebracht waren er zonder het extra investeringsvehikel niet gekomen, aldus Juncker en de ‘architect’ van zijn plan, president van de Europese Investerings Bank Werner Hoyer vanmorgen. Een paar voorbeelden van wat er met het geld is gebeurd: 15 miljoen mensen zijn aan snel internet geholpen. Meer dan een half miljoen sociale woningen zijn gebouwd of ingrijpend gerenoveerd. 30 miljoen Europeanen profiteren van een verbeterde gezondheidszorg. 95 miljoen Europeanen hebben een beter spoorvervoer en 7,4 miljoen gezinnen zijn inmiddels voorzien van hernieuwbare energie.



,,Toen we ons plan afduwden hadden we er natuurlijk vertrouwen in, maar dat we op deze cijfers zouden uitkomen hadden we zelf ook niet gedacht”, aldus Hoyer vanmorgen.



Juncker zelf geloofde al langer in het succes van wat aanvankelijk ‘het plan-Juncker’ heette. ,,Je zult zien: naarmate het meer succesvol wordt, zal het ‘het Europese investeringsplan’ of iets van dien aard gaan heten, en niet het Juncker-plan”, zo liet hij de afgelopen anderhalf jaar al een paar maal optekenen.



Inmiddels besloten de lidstaten en het Europese Parlement tot een verlenging van het plan naar 2020. De capaciteit wordt dan verder opgetrokken naar 500 miljard.