Juntaleider Niger waarschuwt tegen mogelijke militaire interventie Ecowas-landen

‘Georgia klaagt Trump aan om aanzetten tot verkie­zings­frau­de’

Justitie in de Amerikaanse staat Georgia lijkt van plan oud-president Donald Trump aan te klagen om het aanzetten tot verkiezingsfraude bij de presidentsverkiezingen in die staat in 2020. Dat blijkt volgens persbureau Reuters uit documenten die maandag op de website van de rechtbank van Fulton County zijn gepubliceerd, maar later weer zijn verwijderd. Openbaar aanklagers in de zaak noemen de berichtgeving van Reuters ‘onnauwkeurig’.